Новий великий обмін: Україна повернула додому 140 захисників та захисниць
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні відбувся черговий великий обмін полоненими з рф. Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Україна вдалось повернути додому 140 людей, передає УНН.
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"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому", - написав Єрмак у Telegram.
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За його словами, серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат…
"Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше - не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ласкаво просимо додому, любі", - резюмував Єрмак.
Додамо
У свою чергу міноборони рф повідомило про повернення 82 полонених.
У відомстві шойгу зазначили, що всіх звільнених доставлять до Москви для лікування та реабілітації.