Новый большой обмен: Украина вернула домой 140 защитников и защитниц

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"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей. Это очередной большой обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", - написал Ермак в Telegram.

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По его словам, среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ. 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат…

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе - не будет. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие", - резюмировал Ермак.

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В свою очередь минобороны рф сообщило о возвращении 82 пленных.

В ведомстве шойгу отметили, что всех освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.