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Новый большой обмен: Украина вернула домой 140 защитников и защитниц

Киев • УНН

 • 622557 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня произошел очередной крупный обмен пленными с рф. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, Украине удалось вернуть домой 140 человек, передает УНН.

Цитата

"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей. Это очередной большой обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", - написал Ермак в Telegram.

Детали

По его словам, среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ. 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат…

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе - не будет. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие", - резюмировал Ермак.

Добавим

В свою очередь минобороны рф сообщило о возвращении 82 пленных.

В ведомстве шойгу отметили, что всех освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.

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