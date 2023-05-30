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Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україну повернули тіла 79 полеглих українських захисників, повідомили у Мінреінтеграції у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців", - повідомили у відомстві.

Деталі

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

У Мінреінтеграції наголосили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - вказали у відомстві.

Нагадаємо

В Україні до реєстру зниклих безвісти під час війни внесли 23,7 тис. осіб.

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