Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україну повернули тіла 79 полеглих українських захисників, повідомили у Мінреінтеграції у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців", - повідомили у відомстві.
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Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
У Мінреінтеграції наголосили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - вказали у відомстві.
Нагадаємо
В Україні до реєстру зниклих безвісти під час війни внесли 23,7 тис. осіб.