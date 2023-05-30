Украина вернула тела еще 79 павших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украину вернули тела 79 павших украинских защитников, сообщили в Минреинтеграции в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников", - сообщили в ведомстве.
Детали
Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
В Минреинтеграции отметили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", - указали в ведомстве.
Напомним
В Украине в реестр пропавших без вести во время войны внесли 23,7 тыс. человек.