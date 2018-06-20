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Україна потребує допомоги МВФ для забезпечення стабільності - Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна потребує фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду й інших міжнародних організацій для забезпечення стабільності в державі. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.

"Що стосується Міжнародного валютного фонду. Я хочу сказати абсолютно відверто. Чому ми потребуємо по сьогоднішній день підтримки міжнародних фінансових організацій, хоча ми є достатньо потужна за можливостями економіка? Тому що країну жорстко грабували. Це є правда, на яку ми маємо всім відкрити очі", - наголосив він.

Прем’єр наголосив, що Україна потребує доступу до зовнішніх ринків запозичень, перекредитування для забезпечення стабільності в країні.

"Це наша вимушена співпраця. Але багато реформ і змін, які ми робимо сьогодні в рамках (співпраці з МВФ – ред.), економіку оздоровлюють і забезпечують стабільність", - зазначив Глава уряду.

Як повідомляв УНН, Крістін Лагард, Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), та Петро Порошенко, Президент України, мали позавчора розмову стосовно нещодавніх подій.

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