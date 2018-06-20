Украина нуждается в помощи МВФ для обеспечения стабильности - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина нуждается в финансовой помощи Международного валютного фонда и других международных организаций для обеспечения стабильности в государстве. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.
"Что касается Международного валютного фонда. Я хочу сказать абсолютно откровенно. Почему мы нуждаемся по сегодняшний день в поддержке международных финансовых организаций, хотя мы достаточно мощная по возможностям экономика? Потому что страну жестко грабили. Это правда, на которую мы всем должны открыть глаза", - подчеркнул он.
Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в доступе к внешним рынкам заимствований, перекредитовании для обеспечения стабильности в стране.
"Это наше вынужденное сотрудничество. Но многие реформы и изменения, которые мы делаем сегодня в рамках (сотрудничества с МВФ - ред.), экономику оздоравливают и обеспечивают стабильность", - отметил глава правительства.
Как сообщал УНН, Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ), и Петр Порошенко, Президент Украины, провели позавчера разговор о недавних событиях.