Украина нуждается в помощи МВФ для обеспечения стабильности - Гройсман

"Что касается Международного валютного фонда. Я хочу сказать абсолютно откровенно. Почему мы нуждаемся по сегодняшний день в поддержке международных финансовых организаций, хотя мы достаточно мощная по возможностям экономика? Потому что страну жестко грабили. Это правда, на которую мы всем должны открыть глаза", - подчеркнул он.



Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в доступе к внешним рынкам заимствований, перекредитовании для обеспечения стабильности в стране.



"Это наше вынужденное сотрудничество. Но многие реформы и изменения, которые мы делаем сегодня в рамках (сотрудничества с МВФ - ред.), экономику оздоравливают и обеспечивают стабильность", - отметил глава правительства.



Как сообщал УНН, Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ), и Петр Порошенко, Президент Украины, провели позавчера разговор о недавних событиях.