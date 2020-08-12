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Україна покриває 69% споживання природного газу власним ресурсом – Міненерго

Україна покриває 69% споживання природного газу власним ресурсом – Міненерго

Київ • УНН

 • 12667 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Власний видобуток природного газу в Україні покриває споживання продукту на 69%. Про це йдеться у звіті Міненерго за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу, передає УНН.

Так, в 2019 році в Україні видобули 20,74 млрд куб. м природного газу. При цьому споживання природного газу становило 29,98 млрд куб. м.

"За рахунок власного видобування природного газу споживання покривалося на 69%, тоді як у 2018 році – 65%", - йдеться у документі.

Імпорт природного газу Україною торік становив 14,2 млрд куб. м. Такий обсяг природного газу поставили Україні країни ЄС, найбільше - Словаччина (9,2 млрд куб. м.)

"Починаючи з грудня 2015 року основним джерелом надходження імпортованого природного газу до України є територія країн Європи", - додали у Міненерго.

Вказаний звіт Міненерго підготувало згідно з вимогами статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, статті 7 Закону України "Про ринок природного газу", а також Національного плану дій та Правил про безпеку постачання природного газу.

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