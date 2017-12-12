Україна планує збільшити обсяги експорту до Бразилії

“Бразилія — головний торговий партнер України у Південній Америці, тому перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в рамках ХІ Конференції міністрів СОТ зустрівся з міністром промисловості, зовнішньої торгівлі та послуг Бразилії. Вони обговорити перспективи пожвавлення торгівлі та збільшення українського експорту”, — повідомили у Мінекономрозвитку.

Зазначається, що сторони домовились провести у лютому відео-конференцію, щоб якнайшвидше вийти на порядок денний наступної Міжурядової комісії по ключових напрямках: агрокомплекс, промисловість, аерокосмічна співпраця, торгівля.

Нагадаємо, торгово-економічні відносини України та Катару стрімко розвиваються товарообіг за 9 місяців 2017 року зріс майже на 25%, а експорт товарів у 3,2 рази.