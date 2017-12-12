Украина планирует увеличить объемы экспорта в Бразилию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина и Бразилия обсудили оживление торговли и увеличения украинского экспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Бразилия - главный торговый партнер Украины в Южной Америке, поэтому первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в рамках ХІ Конференции министров ВТО встретился с министром промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии. Они обсудить перспективы оживления торговли и увеличение украинского экспорта", - сообщили в Минэкономразвития.
Отмечается, что стороны договорились провести в феврале видео-конференцию, чтобы как можно быстрее выйти на повестку дня следующей Межправительственной комиссии по ключевым направлениям: агрокомплекс, промышленность, аэрокосмическая сотрудничество, торговля.
Напомним, торгово-экономические отношения Украины и Катара стремительно развиваются товарооборот за 9 месяцев 2017 вырос почти на 25%, а экспорт товаров в 3,2 раза.