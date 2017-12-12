Україна планує наростити обсяги торгівлі з Аргентиною

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Аргентина входить до п’яти основних торговельних партнерів України в Південній Америці з часткою близько 12% від загального обсягу торгівлі з цим регіоном, проте мета України – значно збільшити цей показник. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, коментуючи проміжні результати роботи XІ Конференції міністрів СОТ в Буенос-Айресі, передає УНН.

“Аргентина є одним із п’яти основних торговельних партнерів нашої країни в Південній Америці з часткою близько 12% від загального обсягу торгівлі з цим регіоном, але нашою ціллю є значне збільшення цих показників”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже зараз відслідковується позитивна тенденція у торгівлі. Експорт товарів з України за 9 місяців 2017 року зріс у 2,9 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

У Мінекономрозвитку звернули увагу на те, що країни мають значний потенціал для розвитку торговельно-економічних відносин у науково-технологічній сфері, енергетиці, машинобудуванні та сільському господарстві.

“Ми також вбачаємо перспективу у спільному з аргентинськими підприємцями використанні українських потужностей та створенні виробництв на території України для подальшого експорту на ринки країн ЄС”, — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, Україна закликала членів СОТ утримуватися від застосування нових торговельних обмежень, а також усунути наявні.

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