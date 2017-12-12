Украина планирует нарастить объемы торговли с Аргентиной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Аргентина входит в пятерку основных торговых партнеров Украины в Южной Америке с долей около 12% от общего объема торговли с этим регионом, однако цель Украины - значительно увеличить этот показатель. Об этом сообщили в Минэкономразвития, комментируя промежуточные результаты работы XIV конференция министров ВТО в Буэнос-Айресе, передает УНН.
"Аргентина является одним из пяти основных торговых партнеров нашей страны в Южной Америке с долей около 12% от общего объема торговли с этим регионом, но нашей целью является значительное увеличение этих показателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже сейчас отслеживается положительная тенденция в торговле. Экспорт товаров из Украины за 9 месяцев 2017 года вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В Минэкономразвития обратили внимание на то, что страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономических отношений в научно-технологической сфере, энергетике, машиностроении и сельском хозяйстве.
"Мы также видим перспективу в совместном с аргентинскими предпринимателями использовании украинских мощностей и создании производств на территории Украины для дальнейшего экспорта на рынки стран ЕС", - отметили в министерстве.
Напомним, Украина призвала членов ВТО воздерживаться от применения новых торговых ограничений, а также устранить имеющиеся.