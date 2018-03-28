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Україна отримає 9 млн євро фінансової підтримки від Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Україна має отримати 9 млн євро фінансової підтримки від уряду Німеччини, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.

"28 березня уряд схвалив розпорядження "Про підписання фінансової та проектної угоди між Кабінетом міністрів України, представленим Міністерством соціальної політики України ("Отримувачˮ), Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) ("Агенція з реалізації проектуˮ) та KfW на суму 9 млн євро (проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктуриˮ “УФСІ VIˮ)ˮ, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізація акту дозволить підписати вищезазначену угоду задля отримання підтримки від уряду Німеччини у рамках двостороннього співробітництва за напрямом “Відбудова на Сході України” для реалізації проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури” “УФСІ VІ”.

Нагадаємо, Японія надасть Україні понад 500 тис. доларів в межах другого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини “Кусаноне”.

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