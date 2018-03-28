Україна отримає 9 млн євро фінансової підтримки від Німеччини

"28 березня уряд схвалив розпорядження "Про підписання фінансової та проектної угоди між Кабінетом міністрів України, представленим Міністерством соціальної політики України ("Отримувачˮ), Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) ("Агенція з реалізації проектуˮ) та KfW на суму 9 млн євро (проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктуриˮ “УФСІ VIˮ)ˮ, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізація акту дозволить підписати вищезазначену угоду задля отримання підтримки від уряду Німеччини у рамках двостороннього співробітництва за напрямом “Відбудова на Сході України” для реалізації проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури” “УФСІ VІ”.

Нагадаємо, Японія надасть Україні понад 500 тис. доларів в межах другого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини “Кусаноне”.