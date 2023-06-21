Україна отримає 1,75 млрд доларів від Світового банку та донорів на допомогу та відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Світовий банк та міжнародні донори оголосили про надання додаткового фінансування в розмірі 1,75 мільярда доларів для України з метою надання екстреної допомоги та відновлення. Повідомляє Світовий банк, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Група Світового банку оголосила про це фінансове підтримку в Україні на загальну суму 1,75 мільярда доларів.
Фінансування складається з гарантованої позики Світового банку на $500 мільйонів доларів від Сполученого Королівства, гранту від Сполучених Штатів в розмірі 1,25 мільярда доларів та гранту на $15 мільйонів доларів від Уряду Фінляндії. Цей фінансовий пакет надається в рамках Проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), який сприяє підтримці адміністративної спроможності українського уряду та наданню основних державних послуг на рівні країни та регіону.
Це додаткове фінансування проєкту PEACE є продовженням попередньої фінансової підтримки і буде використане для подальшого розвитку важливих галузей, таких як охорона здоров'я, освіта, пенсійні виплати, соціальні програми та оплата праці працівників, які забезпечують надання ключових державних послуг. Кошти передадуть уряду України після отримання Світовим банком підтвердження про виконання запланованих витрат.
Починаючи з червня 2022 року, коли був запущений проєкт PEACE, уряд України зміг надати підтримку близько 13 мільйонам громадян, зокрема 10 мільйонам пенсіонерів, 500 000 працівникам у сфері освіти, 145 000 державним службовцям, 56 000 працівникам служби надзвичайних ситуацій та понад 3 мільйонам отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб. Проєкт PEACE поєднує позики та гранти, загальна сума яких наразі становить 19,745 мільярда доларів, надані Світовим банком та іншими партнерами з розвитку.
З цим оголошеним сьогодні фінансуванням загальна сума екстреного фінансування для підтримки народу України, яку мобілізував Світовий банк, становить близько 35 мільярдів доларів, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, таких як США, Японія, Сполучене Королівство, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.
Доповнення
Також, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів російських заморожених активів. Шмигаль нагадав, що у травні на засіданні Ради Європи було прийнято рішення про створення реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. За його словами, це є першою складовою міжнародного механізму компенсації.