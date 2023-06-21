Украина получит 1,75 млрд долларов от Всемирного банка и доноров на помощь и восстановление

Детали

Сегодня Группа Всемирного банка объявила об этой финансовой поддержке в Украине на общую сумму 1,75 миллиарда долларов.

Финансирование состоит из гарантированного займа Всемирного банка на 500 миллионов долларов от Соединенного Королевства, гранта от Соединенных Штатов в размере 1,25 миллиарда долларов и гранта на 15 миллионов долларов от Правительства Финляндии. Этот финансовый пакет предоставляется в рамках Проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE), который способствует поддержке административной способности украинского правительства и предоставлению основных государственных услуг на уровне страны и региона.

Это дополнительное финансирование проекта PEACE является продолжением предыдущей финансовой поддержки и будет использовано для дальнейшего развития важных отраслей, таких как здравоохранение, образование, пенсионные выплаты, социальные программы и оплата труда работников, обеспечивающих предоставление ключевых государственных услуг. Средства передадут правительству Украины после получения Всемирным банком подтверждения о выполнении запланированных расходов.

Начиная с июня 2022 года, когда был запущен проект PEACE, правительство Украины смогло оказать поддержку около 13 миллионам граждан, в том числе 10 миллионам пенсионеров, 500 000 работникам в сфере образования, 145 000 государственным служащим, 56 000 работникам службы чрезвычайных ситуаций и более 3 миллионам получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц. Проект PEACE объединяет займы и гранты, общая сумма которых сейчас составляет 19,745 миллиарда долларов, предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

С этим объявленным сегодня финансированием общая сумма экстренного финансирования для поддержки народа Украины, которую мобилизовал Всемирный банк, составляет около 35 миллиардов долларов, включая обязательства и обещания доноров, таких как США, Япония, Соединенное Королевство, Нидерланды, Испания, Норвегия, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Исландия и Бельгия.

Дополнение

Также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовит механизм, который позволит конфисковать до 500 миллиардов долларов российских замороженных активов. Шмыгаль напомнил, что в мае на заседании Совета Европы было принято решение о создании реестра убытков, нанесенных агрессией россии против Украины. По его словам, это является первой составляющей международного механизма компенсации.