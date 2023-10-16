Україна отримала від Нідерландів 4 мобільних госпіталі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Нідерланди передали Державній прикордонній службі України чотири броньовані, стабілізаційно-діагностичні мобільні шпиталі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
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"Це балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні модулі разом зі стоматологічним кабінетом. Тут лікарі надаватимуть першу медичну допомогу, проводитимуть операції, а також розгортатимуть стаціонар. Одночасно в даному шпиталі за годину можуть приймати декілька десятків пацієнтів" – йдеться у повідомленні.
Високомобільний комплекс можна розгорнути на будь-якій ділянці місцевості, надати допомогу бійцям і швидко згорнутись. Завдяки цьому покращиться надання медичної допомоги на етапах евакуації.
Нагадаємо
До України прибув перший з 13 броньованих автомобілів швидкої допомоги для евакуації поранених з лінії фронту, кошти на які збирали через платформу United24.