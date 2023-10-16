В Україну прибула перша броньована "швидка", придбана за кошти United24
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. До України прибув перший з 13 броньованих автомобілів швидкої допомоги для евакуації поранених з лінії фронту, кошти на які збирали через платформу United24. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.
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Повідомляється, що машини відповідають балістичним стандартам НАТО та можуть захистити від ураження боєприпасами кінетичної дії, осколками снарядів польової артилерії, підривом саморобних вибухових пристроїв.
Ці “швидкі” допомагатимуть українським медикам евакуйовувати поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу.
Також на них встановлені спеціальні шини, які можуть їхати спущеними: у разі втрати тиску швидкість варіюється від 50 до 150 км. На практиці у нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, автівка не стане посеред поля під обстрілами.
Ці машини виготовлені спеціально під замовлення в Канаді. Як тільки інші машини з партії будуть готові, їх одразу транспортують до України. Перша з них найближчим часом відправиться на фронт на своє перше бойове чергування.
Загальна сума збору від United24склала 124 млн грн.
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