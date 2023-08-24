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Фонд ЮНІСЕФ передав Україні 20 сучасних швидких для новороджених

Фонд ЮНІСЕФ передав Україні 20 сучасних швидких для новороджених

Київ • УНН

 • 692284 перегляди

КИЇВ.24 серпня. УНН. 20 автомобілів, оснащених найсучаснішим обладнанням для допомоги новонародженим, доправив в Україну Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомили на сайті Офісу президента. У передачі авто взяла участь Перша леді України Олена Зеленська, передає УНН.

Деталі

Авто укомплектовані спеціалізованим обладнанням для надання невідкладної допомоги породіллям і немовлятам ще в дорозі. Зокрема, тут є транспортні інкубатори, апарати штучної вентиляції легень для новонароджених, пристрої для візуалізації вен AccuVein, реанімаційні кейси, прилади для фототерапії для лікування жовтяниці новонароджених та вимірювання рівня білірубіну тощо.

Олена Зеленська відзначила важливість цих авто для української медицини загалом і допомоги новонародженим зокрема.

Цитата

«З початку російського вторгнення в Україні народилося чверть мільйона дітей. Це означає, що їхні мами чули сигнали тривоги, бігли до бомбосховищ, нервували. Інколи не мали вчасного доступу до медицини. Інколи народжували у незвичних для породіль умовах. Кількість передчасних пологів лише торік збільшилась на 10%, і це безпосередній результат війни. Діти, які мали прийти у світ у нормальних умовах, приходять у нього в екстремальних», – сказала перша леді.

Доповнення

Дружина Президента наголосила, що постачання неонатальних швидких – результат переговорів на полях Генасамблеї ООН восени 2022 року, зокрема її зустрічей із виконавчою директоркою Фонду ООН у галузі народонаселення Наталією Канем і виконавчою директоркою ООН Жінки Сімою Бахус.

«Потрібно, щоб кожне наше слово, кожне зобов’язання ставало справою, а не залишалося словами. Бо лише справи рятують. Не слова, а швидка допомога потрібна людині, яка перебуває в небезпеці. Отже, ми робимо все правильно», – переконана Олена Зеленська.

Автомобілі передадуть в обласні дитячі лікарні та перинатальні центри в 16 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій.

«Дітям, які так довірливо прийшли в наше життя в такий важкий час, час випробувань, ми просто зобов’язані дати всю турботу й захист. Врятувати їхні життя попри всі намагання ворога його відібрати. Мені здається, це найважливіша місія на землі – рятувати. Дякую всім, хто до неї причетний», – зазначила дружина Президента.

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