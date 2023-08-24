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Фонд ЮНИСЕФ передал Украине 20 современных скорых для новорожденных

Фонд ЮНИСЕФ передал Украине 20 современных скорых для новорожденных

Киев • УНН

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КИЕВ.24 августа. УНН. 20 автомобилей, оснащенных самым современным оборудованием для помощи новорожденным, доставил в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщили на сайте Офиса президента. В передаче авто приняла участие Первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН.

Детали

Авто укомплектованы специализированным оборудованием для оказания неотложной помощи роженицам и младенцам еще в дороге. В частности, здесь есть транспортные инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, устройства для визуализации вен AccuVein, реанимационные кейсы, приборы для фототерапии для лечения желтухи новорожденных и измерения уровня билирубина и тому подобное.

Елена Зеленская отметила важность этих авто для украинской медицины в целом и помощи новорожденным в частности.

Цитата

«С начала российского вторжения в Украине родилось четверть миллиона детей. Это означает, что их мамы слышали сигналы тревоги, бежали в бомбоубежища, нервничали. Иногда не имели своевременного доступа к медицине. Иногда рожали в непривычных для рожениц условиях. Количество преждевременных родов только в прошлом году увеличилось на 10%, и это непосредственный результат войны. Дети, которые должны были прийти в мир в нормальных условиях, приходят в него в экстремальных», – сказала первая леди.

Дополнение

Супруга Президента подчеркнула, что поставки неонатальных скорых – результат переговоров на полях Генассамблеи ООН осенью 2022 года, в частности ее встреч с исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения Натальей Канем и исполнительным директором ООН Женщины Симой Бахус.

«Нужно, чтобы каждое наше слово, каждое обязательство становилось делом, а не оставалось словами. Ибо лишь дела спасают. Не слова, а скорая помощь нужна человеку, который находится в опасности. Значит, мы делаем все правильно», – убеждена Елена Зеленская.

Автомобили передадут в областные детские больницы и перинатальные центры в 16 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.

«Детям, которые так доверчиво пришли в нашу жизнь в такое трудное время, время испытаний, мы просто обязаны дать всю заботу и защиту. Спасти их жизни, несмотря на все попытки врага их отобрать. Мне кажется, это самая важная миссия на земле – спасать. Спасибо всем, кто к ней причастен», – отметила супруга Президента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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