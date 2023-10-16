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В Украину прибыла первая бронированная "скорая", приобретенная за средства United24

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украину прибыл первый из 13 бронированных автомобилей скорой помощи для эвакуации раненых с линии фронта, средства на которые собирали через платформу United24. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

В Украину прибыла первая бронированная "скорая", приобретенная за средства United24

Детали

Сообщается, что машины соответствуют баллистическим стандартам НАТО и могут защитить от поражения боеприпасами кинетического действия, осколками снарядов полевой артиллерии, подрывом самодельных взрывных устройств.

Эти “скорые” будут помогать украинским медикам эвакуировать раненых с линии фронта в ближайшее медучреждение.

Также на них установлены специальные шины, которые могут ехать спущенными: в случае потери давления скорость варьируется от 50 до 150 км. На практике в нашей реальности это означает: если шина проб’ется осколком, машина не станет посреди поля под обстрелами.

Эти машины изготовлены специально под заказ в Канаде. Как только другие машины из партии будут готовы, их сразу транспортируют в Украину. Первая из них в ближайшее время отправится на фронт на свое первое боевое дежурство.

Общая сумма сбора от United24 составила 124 млн грн.

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