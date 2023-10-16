Украина получила от Нидерландов 4 мобильных госпиталя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Нидерланды передали Государственной пограничной службе Украины четыре бронированных, стабилизационно-диагностических мобильных госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
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"Это баллистически-бронированные стабилизационно-диагностические модули вместе со стоматологическим кабинетом. Здесь врачи будут оказывать первую медицинскую помощь, проводить операции, а также разворачивать стационар. Одновременно в данном госпитале за час могут принимать несколько десятков пациентов" – говорится в сообщении.
Высокомобильный комплекс можно развернуть на любом участке местности, оказать помощь бойцам и быстро свернуться. Благодаря этому улучшится оказание медицинской помощи на этапах эвакуации.
Напомним
В Украину прибыл первый из 13 бронированных автомобилей скорой помощи для эвакуации раненых с линии фронта, средства на которые собирали через платформу United24.