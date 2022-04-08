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Україна очікує, що рф призупинить бойові дії під час можливої поїздки Папи Римського - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна очікує, що росія призупинить бойові дії під час можливого візиту Папи Римського до Києва, заявив у четвер Reuters посол України у Ватикані Андрій Юраш, пише УНН.

Україна очікує, що рф призупинить бойові дії під час можливої поїздки Папи Римського - посол

Деталі

Юраш виступив за кілька годин після того, як зустрівся з Папою Франциском та вищими посадовими особами Ватикану, щоб офіційно вручити свої вірчі грамоти.

"Ми обговорили багато питань порядку денного прямо зараз, насамперед можливий візит Його Святості до України", - сказав Юраш в інтерв'ю на полях дипломатичного заходу в Римі.

"Я навів ще аргументи, чому це потрібно реалізувати якнайшвидше і саме в цих умовах", - сказав він.

"Якщо росія зрозуміє, що Папа поїде в Україну, росія припинить бомбардування хоча б точно у цій центральній та північній частині, це точно", - сказав Юраш.

Він сказав, що пішов зі своїх зустрічей у Ватикані з почуттям, що "існує велике внутрішнє духовне бажання (здійснити поїздку)", але без жодних зобов'язань.

Юраш сказав, що розуміє, що росія чинить тиск на Ватикан, щоб Папа не здійснював поїздку, але не сказав, звідки взялася його інформація.

"Для всіх і для Папи Римського стає все більш і більш зрозумілим, що можлива позитивна відповідь на цей виклик відвідати Україну стає все більш важливою з точки зору допомоги Україні (зупинити війну)", - сказав він.

Доповнення

Папа Франциск повідомив журналістам під час візиту на Мальту у вихідні, що розглядає можливість поїздки до Києва, аби звернутись там із закликом до миру. Понтифік сказав, що поїздка "на столі".

Франциска запросили Президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко та голова УГКЦ Святослав Шевчук.

Під час поїздки на Мальту Папа Франциск, як вказує видання, неявно критикував президента росії володимира путіна за вторгнення, заявивши, що "потентат" розпалює конфлікт за націоналістичні інтереси.

З того часу, як почалося вторгнення, Папа Франциск конкретно згадував росію лише в молитвах, наприклад, під час спеціального глобального заходу за мир 25 березня, але він посилався на росію, використовуючи такі терміни, як вторгнення та агресія.

У середу він засудив "різанину в Бучі" і поцілував український прапор, присланий із міста, де зв'язані тіла, розстріляні зблизька, лежали на вулицях після виведення російських військ.

Кремль відкидає звинувачення російських військ у скоєнні воєнних злочинів шляхом страти мирних жителів, у тому числі у Бучі.

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