Україна очікує отримати частину макрофінансової допомоги від ЄС цього літа - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна очікує отримати понад 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу влітку цього року. Про це в інтерв’ю виданню EU Observer заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
На тлі безперервної боротьби з корупцією Київ сподівається до липня отримати від ЄС понад 500 млн євро, заявив Данилюк.
“Сподіваюся, це буде ще в червні, я дійсно сподіваюсь на це”, — заявив український міністр фінансів.
Цей транш буде частиною 1 млрд євро програми макрофінансової допомоги, яку Єврокомісія запропонувала Україні для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.
ЄС відмовив в останньому транші програми допомоги Україні за 2017 рік через затримки нової ІТ-системи для перевірки декларувань активів держслужбовців( е-декларування — ред.).
“Вона в процесі”, — сказав Данилюк.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія запропонувала мільярд євро макрофінансової допомоги Україні.