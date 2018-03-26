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Україна очікує отримати частину макрофінансової допомоги від ЄС цього літа - Данилюк

Україна очікує отримати частину макрофінансової допомоги від ЄС цього літа - Данилюк

Київ • УНН

 • 10732 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна очікує отримати понад 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу влітку цього року. Про це в інтерв’ю виданню EU Observer заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.

На тлі безперервної боротьби з корупцією Київ сподівається до липня отримати від ЄС понад 500 млн євро, заявив Данилюк.

“Сподіваюся, це буде ще в червні, я дійсно сподіваюсь на це”, — заявив український міністр фінансів.

Цей транш буде частиною 1 млрд євро програми макрофінансової допомоги, яку Єврокомісія запропонувала Україні для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

ЄС відмовив в останньому транші програми допомоги Україні за 2017 рік через затримки нової ІТ-системи для перевірки декларувань активів держслужбовців( е-декларування — ред.).

“Вона в процесі”, — сказав Данилюк.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія запропонувала мільярд євро макрофінансової допомоги Україні.

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