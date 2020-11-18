Україна хоче частину коштів з проекту ЄІБ пустити на закупівлю вакцин проти COVID-19

Так, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 листопада провів онлайн-зустріч із Віце-президентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Сторони обговорили фінансування спільних інвестиційних проектів та розширення співпраці за рахунок нових програм.

Повідомляється, що прем’єр-міністр подякував ЄІБ за готовність розглянути можливість перерозподілення 50 млн євро в межах спільного проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України” на протидію пандемії COVID-19.

“Також будемо вдячні за якнайшвидший розгляд питання щодо використання коштів за цією програмою на закупівлю вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ, щоб провакцинувати частину населення щойно з’явиться така змога”, — наголосив Шмигаль.

Він повідомив пані віце-президенту, що Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці з Європейським інвестиційним банком, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України.

“Також Україна розраховує на підписання в грудні проекту „Міський громадський транспорт України ІІ“, спрямованого на оновлення рухомого складу міського громадського електротранспорту в середніх і великих містах, а також проекту „Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)“, що має допомогти у відновленні доріг в Луганській області задля підтримки сільськогосподарського сектору”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, Шмигаль висловив сподівання, що Україні та ЄІБ вдасться спільно завершити найближчим часом роботу з підготовки проекту “Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту “Бориспіль” та “Програми з відновлення України”.

“Цінуємо співпрацю між Україною та Європейським інвестиційним банком. Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у період пандемії”, — зазначив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку Тереза Червінська відзначила чудову співпрацю між Україною та ЄІБ та рішучість Уряду в продовженні реформ. Пані Віце-президент наголосила, що Україна залишається у високих пріоритетах Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19, у кількості, еквівалентній 20% населення, у другому кварталі 2021 року.