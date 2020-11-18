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Украина хочет часть средств из проекта ЕИБ пустить на закупку вакцин против COVID-19

Украина хочет часть средств из проекта ЕИБ пустить на закупку вакцин против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской закупку Украиной вакцины против COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября провел онлайн-встречу с Вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Стороны обсудили финансирование совместных инвестиционных проектов и расширения сотрудничества за счет новых программ.

Сообщается, что премьер-министр поблагодарил ЕИБ за готовность рассмотреть возможность перераспределения 50 млн евро в рамках совместного проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины” на противодействие пандемии COVID-19.

“Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения только появится такая возможность”, — подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил госпоже вице-президенту, что Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, особенно в области финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры Украины.

“Также Украина рассчитывает на подписание в декабре проекта ”Городской общественный транспорт Украины II“, направленного на обновление подвижного состава городского общественного электротранспорта в средних и крупных городах, а также проекта ”Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", что должно помочь в восстановлении дорог в Луганской области для поддержки сельскохозяйственного сектора“, - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что Украине и ЕИБ удастся совместно завершить в ближайшее время работу по подготовке проекта „Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта “Борисполь„ и “Программы по восстановлению Украины”.

“Ценим сотрудничество между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Рассчитываем, что совместно сможем выработать возможные механизмы поддержки Украины в период пандемии”, - отметил Премьер-министр.

Со своей стороны Тереза Червинская отметила прекрасное сотрудничество между Украиной и ЕИБ и решимость правительства в продолжении реформ. Госпожа Вице-президент отметила, что Украина остается в высоких приоритетах Европейского инвестиционного банка.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, во втором квартале 2021 года.

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