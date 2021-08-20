Україна не сховається від штаму "Дельта": лікар попередив про можливі катастрофічні наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вже цієї осені в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19 через індійський штам, тож не варто виключати чергового локдауну. Про це інформує Telegram-канал "Коронавірус інфо", пише УНН.
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"Вже цієї осені в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19 через індійський штам, тож не варто виключати чергового локдауну. Потенційно медична система може забезпечити якісне лікування 60-70 тисяч хворих на COVID-19. Якщо потреба буде в суттєво більшій кількості, можливий катастрофічний розвиток подій", — зазначив в коментарі для спільноти "Коронавірус інфо" Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
Деталі
Повідомляється, що штам COVID-19 "Дельта" тяжко вражає навіть молодих людей, перебіг хвороби більш важкий, потреба в госпіталізації вища і майже у 2 рази зростає необхідність в лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
Сергій Дубров підкреслив, що українцям варто дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися й максимально обмежити контакти із метою запобігання 25-30 тисяч нових випадків захворювання щоденно.
Додамо
В Україні наразі не планують закривати кордон у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу “Дельта”.
Тим часом, про випадки зараження цим варіантом коронавірусу повідомляли вже, зокрема, з Волинської, Одеської, Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської областей та міста Київ.
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,271 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 серпня, — 1 600 випадків. Госпіталізовано за добу при цьому 597 осіб, що менше, ніж напередодні.