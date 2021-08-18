Україна поки не планує повне закриття кордонів через штам “Дельта” - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні наразі не планують закривати кордон у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу “Дельта”. Про це сказав Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає УНН.
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Зі слів міністра, Україна вже посилила правила в’їзду на територію України, саме через штам “Дельта”. Міністр охорони здоров’я також регулярно дає брифінги щодо поточної ситуації.
Цитата:
“Якщо потрібно буде, для захисту здоров’я українців будемо запроваджувати жорсткі заходи. Але повне закриття кордонів наразі не є на порядку денному”, — зазначив Кулеба.
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За даними МОЗ, в Україні станом на 12 серпня було виявлено 300 випадків штаму коронавірусу “Дельта”.
Водночас учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу “Дельта” в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність COVID-19 в Україні досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.
Тим часом, про випадки зараження цим варіантом коронавірусу повідомляли вже, зокрема, з Волинської, Одеської, Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської областей, міста Київ.
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,268 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 серпня, — понад 1400, зростання більше ніж на половину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 677 осіб, що більше, ніж напередодні.