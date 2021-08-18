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Украина пока не планирует полное закрытие границ из-за штамма "Дельта" - Кулеба

Украина пока не планирует полное закрытие границ из-за штамма "Дельта" - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 20470 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине пока не планируют закрывать границу в связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

Детали

По словам министра, Украина уже ужесточила правила въезда на территорию Украины, именно из-за штамма "Дельта". Министр здравоохранения также регулярно дает брифинги по текущей ситуации.

Цитата:

"Если нужно будет, для защиты здоровья украинцев будем вводить жесткие меры. Но полное закрытие границ пока не стоит в повестке дня", - отметил Кулеба.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 12 августа было обнаружено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".

В то же время ученые говорят, что доля инфицирования более заразным вариантом коронавируса "Дельта" в Украине пока неизвестна, однако высоких темпов роста заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет, когда 90% новых случаев заражения будут приходиться именно на "Дельту".

Между тем, о случаях заражения этим вариантом коронавируса сообщали уже, в том числе, из Волынской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ровенской областей, города Киев.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,268 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 августа, - более 1400, рост более чем на половину против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 677 человек, что больше, чем накануне.

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