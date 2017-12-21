Україна наступного року збільшить частку палива від Westinghouse на АЕС до 55%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Частка Westinghouse у поставках палива для українських атомних електростанцій становитиме 55%, а російського – 45%. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Якщо на сьогодні коефіцієнт складає 60/40, тобто, 60% палива поставляють росіяни, а 40% — Westinghouse. Але вже буквально на наступний рік ми вийдемо в пропорцію 55/45 на користь американської компанії. І це дасть можливість нам не залежати від єдиного постачальника і повністю забезпечувати основну генеруючу компанію, яка на сьогодні становить більше 55% в загальному балансі нашої держави”, — розповів міністр.
Як повідомляв УНН, частка компанії Westinghouse в атомній енергетиці України зросла до 40%.