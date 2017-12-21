Украина в следующем году увеличит долю топлива от Westinghouse на АЭС до 55%

“Если сегодня коэффициент составляет 60/40, то есть, 60% топлива поставляют россияне, а 40% — Westinghouse. Но уже буквально на следующий год мы выйдем в пропорции 55/45 в пользу американской компании. И это позволит нам не зависеть от одного поставщика и полностью обеспечивать основную генерирующую компанию, которая на сегодня составляет более 55% в общем балансе нашего государства”, - рассказал министр.

Как сообщал УНН, доля компании Westinghouse в атомной энергетике Украины выросла до 40%.