Україна надіслала Росії ноту протесту за сотий “гумконвой” на Донбас

“Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України”, - заявили в МЗС.

За даними дипломатів, переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

При цьому, зазначається, що російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

“З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску”, - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше сьогодні російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення сотого так званого гуманітарного конвою на територію України. Дві колони автомобілів були заповнені на 40-50% нібито медобладнанням.