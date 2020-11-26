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Украина направила России ноту протеста за сотый "гумконвой" на Донбасс

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с оформлением сотого так называемого гуманитарного конвоя на временно оккупированную территорию Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - заявили в МИД.

По данным дипломатов, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сегодня российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление сотого так называемого гуманитарного конвоя на территорию Украины. Две колонны автомобилей были заполнены на 40-50% якобы медоборудованием.

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