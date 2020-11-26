Росія оформила 100-й “гуманітарний конвой” до України

“Сьогодні, 26 листопада, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, так званого, „гуманітарного конвою“. За рахунком він вже 100-й. Оскільки переміщення „гумконвою“ знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. “гумконвою” у складі 14 автомобілів. У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з незаконним переміщенням на територію України “гуманітарного конвою” для населення на тимчасово-окупованих територіях Донбасу.