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Россия оформила 100-й "гуманитарный конвой" в Украину

Россия оформила 100-й "гуманитарный конвой" в Украину

Киев  •  УНН

 • 17019 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление сотого так называемого гуманитарного конвоя на территорию Украины. Две колонны автомобилей были заполнены на 40-50% якобы медоборудованием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя". По счету он уже 100-й. Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвоя" в составе 14 автомобилей. В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с незаконным перемещением на территорию Украины "гуманитарного конвоя" для населения на временно-оккупированных территориях Донбасса.

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