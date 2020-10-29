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Україна висловила протест Росії через черговий “гуманітарний конвой”

Україна висловила протест Росії через черговий “гуманітарний конвой”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з незаконним переміщенням на територію України "гуманітарного конвою" для населення на тимчасово-окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

“29 жовтня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий “гуманітарний конвой” для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” і закриті Україною пункти пропуску “Ізварине” та “Успенка”. При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами, зазначили у відомстві.

"З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Міністерство закордонних справ України відповідним чином реагуватиме на усі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні МЗС України також висловило протест Росії через черговий “гуманітарний конвой”.

Українські Національні Новини

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