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Украина выразила протест России из-за очередного "гуманитарного конвоя"

Украина выразила протест России из-за очередного "гуманитарного конвоя"

Киев  •  УНН

 • 12398 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с незаконным перемещением на территорию Украины "гуманитарного конвоя" для населения на временно-оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"29 октября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украина так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами, отметили в ведомстве.

"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлено ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Министерство иностранных дел Украины соответствующим образом будет реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе МИД Украины также выразило протест России из-за очередного "гуманитарного конвоя".

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