Україна надіслала до РФ звернення через побиття ув'язненого Гриба

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Україна надіслала до офісу уповноваженої з питань прав людини Росії Тетяни Москалькової звернення щодо надання українському в’язню Павлові Грибу кваліфікованої медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба офісу омбудсмена України, передає УНН

Зокрема, у зверненні Денісової зазначено, що стан здоров’я Павла Гриба та порушення його права на особисту безпеку, гарантованого кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації, викликає велику стурбованість.

"Також у листі виражено прохання вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав Павла Гриба, надати йому необхідну кваліфіковану медичну допомогу, а також усіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла, так і інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі.

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