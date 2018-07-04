Україна надіслала до РФ звернення через побиття ув'язненого Гриба

Зокрема, у зверненні Денісової зазначено, що стан здоров’я Павла Гриба та порушення його права на особисту безпеку, гарантованого кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації, викликає велику стурбованість.

"Також у листі виражено прохання вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав Павла Гриба, надати йому необхідну кваліфіковану медичну допомогу, а також усіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла, так і інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі.