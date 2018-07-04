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8 марта, 13:20 • 134877 просмотра

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Украина направила в РФ обращение из-за избиения заключенного Гриба

Украина направила в РФ обращение из-за избиения заключенного Гриба

Киев  •  УНН

 • 10274 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина направила в офис уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой обращение о предоставлении украинскому заключенному Павлу Грибу квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена Украины, передает УНН.

В частности, в обращении Денисовой указано, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность, гарантированную уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, вызывает большую обеспокоенность.

"Также в письме выражена просьба принять все необходимые меры для соблюдения прав Павла Гриба, оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи.

Украинские Национальные Новости

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