Украина направила в РФ обращение из-за избиения заключенного Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина направила в офис уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой обращение о предоставлении украинскому заключенному Павлу Грибу квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена Украины, передает УНН.
В частности, в обращении Денисовой указано, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность, гарантированную уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, вызывает большую обеспокоенность.
"Также в письме выражена просьба принять все необходимые меры для соблюдения прав Павла Гриба, оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи.