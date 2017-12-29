Україна може отримати лише один транш від МВФ у березні-квітні 2018 року – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна, швидше за все, отримає у 2018 році тільки один транш від Міжнародного валютного фонду, який може надійти у березні-квітні. Таку думку висловив у коментарі УНН директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
“Україна змінюється у напрямі, який бачать міжнародні фінансові інститути, насамперед МВФ, зовсім не так швидко, не так послідовно як би цим інститутам хотілося. Принаймні розбіжності між українською владою та представництвом міжнародних фінансових інститутів у поглядах на темпи і напрями реформування спостерігаються. Тому в кращому випадку десь у березні-квітні ми можливо отримає один транш. Але після літа навряд чи міжнародні інститути будуть нас фінансувати, оскільки до виборів (залишається — ред.) трохи більше півроку, оскільки це вже передвиборчий період”, — сказав експерт.
За словами В.Юрчишина, транш, який може отримати Україна у сумі 1-1,5 млрд дол., не зробить визначальної погоди.
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У той же час, на його погляд, Україна має продовжувати співпрацю з МВФ.
“Але співпраця повинна дедалі більше набувати характеру не фінансового. Тому що сподівання на ці фінансові ресурси відволікають владу і громадськість від того, які реформи насправді відбуваються і наскільки вони актуальні”, — резюмував експерт.
Нагадаємо, Олександр Данилюк вважає, що Україна може отримати більше коштів від МВФ, ніж прогнозує Національний банк України.