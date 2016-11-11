Україна має зацікавити нову адміністрацію Президента США - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна має зацікавити нову адміністрацію Президента США. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор департаменту міжнародних відносин фонду “Майдан закордонних справ” Олег Бєлоколос, передає УНН.
“Мабуть, сьогодні передчасно говорити, які будуть відносини з новою Адміністрацією президента США і яка буде політика, тому що все це поки що спекуляція. Але не треба сидіти і чекати. Очевидно, потрібно зробити те, що мовою дипломатії називається дипломатичний зондаж, тобто провести відповідні зустрічі,” — зауважив він.
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“Наш посол у США був на з’їзді Республіканської партії, очевидно він має контакти у колах республіканців, можливо навіть серед людей, які наближені до Д.Трампа. Потрібно провести неформальні зустрічі, з’ясувати, які настрої щодо України,” — зазначив експерт.
Щодо внутрішнього домашнього завдання, О.Бєлоколос зазначив, що Києву треба паралельно провести обговорення і виробити якісь ідеї, сигнали для нової американської адміністрації, які були б для неї цікавими. Це звичайно не лише робота нашого Міністерства закордонних справ, а всіх міністерств і відомств.