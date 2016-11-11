Украина должна заинтересовать новую администрацию Президента США - эксперт

"Пожалуй, сегодня преждевременно говорить, какие будут отношения с новой администрацией президента США и какая будет политика, потому что все это пока спекуляция. Но не надо сидеть и ждать. Очевидно, нужно сделать то, что на языке дипломатии называется дипломатический зондаж, то есть провести соответствующие встречи ", - отметил он.

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"Наш посол в США был на съезде Республиканской партии, очевидно он имеет контакты в кругах республиканцев, возможно даже среди людей, приближенных к Д.Трампу. Нужно провести неформальные встречи, выяснить, какие настроения в отношении Украины", - отметил эксперт.

Относительно внутреннего домашнего задания, О.Белоколос отметил, что Киеву нужно параллельно провести обсуждение и выработать какие-то идеи, сигналы для новой американской администрации, которые были бы для нее интересными. Это конечно не только работа нашего Министерства иностранных дел, а всех министерств и ведомств.