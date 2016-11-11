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15 марта, 19:03 • 111764 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156798 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131810 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124757 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109521 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103887 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100375 просмотра

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Украина должна заинтересовать новую администрацию Президента США - эксперт

Украина должна заинтересовать новую администрацию Президента США - эксперт

Киев • УНН

 • 8374 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина должна заинтересовать новую администрацию Президента США. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор департамента международных отношений фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос, передает УНН.

"Пожалуй, сегодня преждевременно говорить, какие будут отношения с новой администрацией президента США и какая будет политика, потому что все это пока спекуляция. Но не надо сидеть и ждать. Очевидно, нужно сделать то, что на языке дипломатии называется дипломатический зондаж, то есть провести соответствующие встречи ", - отметил он.

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"Наш посол в США был на съезде Республиканской партии, очевидно он имеет контакты в кругах республиканцев, возможно даже среди людей, приближенных к Д.Трампу. Нужно провести неформальные встречи, выяснить, какие настроения в отношении Украины", - отметил эксперт.

Относительно внутреннего домашнего задания, О.Белоколос отметил, что Киеву нужно параллельно провести обсуждение и выработать какие-то идеи, сигналы для новой американской администрации, которые были бы для нее интересными. Это конечно не только работа нашего Министерства иностранных дел, а всех министерств и ведомств.

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