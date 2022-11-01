Україна має очиститися від представників Януковича і Медведчука у владі - Іонова

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 23815 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 44395 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 49637 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 55086 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 70258 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 190053 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146147 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171354 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194746 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225083 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 130961 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 152983 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 51262 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 66430 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 70922 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 190043 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 473200 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 424524 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 632184 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 754494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 285 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 33659 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 66430 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 106835 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 141558 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна має очиститися від представників Януковича і Медведчука у владі - Іонова

Україна має очиститися від представників Януковича і Медведчука у владі - Іонова

Київ • УНН

 • 346282 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українську владу необхідно очистити від представників проросійських сил, тому у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій. Про у коментарі УНН розповіла одна з авторів документу нардеп Марія Іонова.

Деталі

За її словами, на тлі вимоги санкцій проти росіян від міжнародних партнерів, Україні потрібно й самій очистися від представників проросійських сил у владі.

Цитата

“Те, що такі особистості – представники і Медведчука, і Януковича – є і далі у місцевих радах, бажано, щоб ми це питання закрили. Якщо буде прийнято цей закон - вони втратять свої крісла. Ми вважаємо що після повномасштабного вторгнення будь-які представники влади, які є колаборантами і зрадниками, і які, на жаль, мали свій так званий вклад до початку цього повномасштабного вторгнення – не мають представляти парламент України і на міжнародних майданчиках. На тлі вимоги у наших міжнародних партнерів санкцій ми маємо і самі очиститися від таких представників”, - зазначила Іонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В "Європейській солідарності" закликали нардепа Яценка скласти мандат

Додамо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, аби автоматично позбавляти депутатського мандата нардепів, які входять до заборонених партій. Щоправда, він стосується лише тих, хто входив до партії на момент винесення судом рішення щодо її заборони. Тож, ця норма не поширюється на тих, хто встиг покинути політсилу до моменту її офіційної заборони.

Одна з авторів законопроєкту Ірина Фріз зазначила, що до другого читання у документ необхідно буде вносити правки, аби не дати депутатам, що “перевзулися” залишитися у Верховній Раді. 

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка народних депутатів покинула фракцію проросійської партії “Опозиційна платформа - за життя”, яка нині заборонена в Україні. Ці депутати продовжують працювати в Раді, організувавшись у депутатські об’єднання “Відновлення України” та “Платформа за життя та мир”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Раді запропонували позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

Окрім того, у Верховній Раді нині працюють і нардепи, які раніше входили до “Партії регіонів”. Це і колишні члени “ОПЗЖ”, такі як Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, а також нардепи, які вже кілька разів встигли змінити політичну силу, такі як нині позафракційний Антон Яценко.

Нагадаємо

Раніше Антону Яценко закидали колабораціонізм через його зникнення на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,873.01