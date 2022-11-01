Україна має очиститися від представників Януковича і Медведчука у владі - Іонова

Деталі

За її словами, на тлі вимоги санкцій проти росіян від міжнародних партнерів, Україні потрібно й самій очистися від представників проросійських сил у владі.

Цитата

“Те, що такі особистості – представники і Медведчука, і Януковича – є і далі у місцевих радах, бажано, щоб ми це питання закрили. Якщо буде прийнято цей закон - вони втратять свої крісла. Ми вважаємо що після повномасштабного вторгнення будь-які представники влади, які є колаборантами і зрадниками, і які, на жаль, мали свій так званий вклад до початку цього повномасштабного вторгнення – не мають представляти парламент України і на міжнародних майданчиках. На тлі вимоги у наших міжнародних партнерів санкцій ми маємо і самі очиститися від таких представників”, - зазначила Іонова.

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Додамо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, аби автоматично позбавляти депутатського мандата нардепів, які входять до заборонених партій. Щоправда, він стосується лише тих, хто входив до партії на момент винесення судом рішення щодо її заборони. Тож, ця норма не поширюється на тих, хто встиг покинути політсилу до моменту її офіційної заборони.

Одна з авторів законопроєкту Ірина Фріз зазначила, що до другого читання у документ необхідно буде вносити правки, аби не дати депутатам, що “перевзулися” залишитися у Верховній Раді.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка народних депутатів покинула фракцію проросійської партії “Опозиційна платформа - за життя”, яка нині заборонена в Україні. Ці депутати продовжують працювати в Раді, організувавшись у депутатські об’єднання “Відновлення України” та “Платформа за життя та мир”.

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Окрім того, у Верховній Раді нині працюють і нардепи, які раніше входили до “Партії регіонів”. Це і колишні члени “ОПЗЖ”, такі як Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, а також нардепи, які вже кілька разів встигли змінити політичну силу, такі як нині позафракційний Антон Яценко.

Нагадаємо

Раніше Антону Яценко закидали колабораціонізм через його зникнення на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.