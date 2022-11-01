Украина должна очиститься от представителей Януковича и Медведчука во власти - Ионова

ukru
14 марта, 19:57 • 67691 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 103736 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 102402 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 134008 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135596 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111798 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105611 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91864 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111228 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136607 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

14 марта, 18:56 • 16899 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 24843 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 30758 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 38027 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 23873 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232542 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262931 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 200247 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205448 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240655 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 67691 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 99829 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117962 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120400 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127787 просмотра
Актуальное
Украина должна очиститься от представителей Януковича и Медведчука во власти - Ионова

Украина должна очиститься от представителей Януковича и Медведчука во власти - Ионова

Киев • УНН

 • 346280 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинскую власть необходимо очистить от представителей пророссийских сил, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о лишении мандатов депутатов запрещенных партий. Об этом в комментарии УНН рассказала одна из авторов документа нардеп Мария Ионова.

Детали

По ее словам, на фоне требования санкций против россиян от международных партнеров, Украине нужно и самой очиститься от представителей пророссийских сил во власти.

Цитата

“То, что такие личности – представители и Медведчука, и Януковича – есть и дальше в местных советах, желательно, чтобы мы этот вопрос закрыли. Если будет принят этот закон - они потеряют свои кресла. Мы считаем, что после полномасштабного вторжения любые представители власти, которые являются коллаборантами и предателями, и которые, к сожалению, имели свой так называемый вклад для начала этого полномасштабного вторжения – не должны представлять парламент Украины и на международных площадках. На фоне требования у наших международных партнеров санкций мы должны и сами очиститься от таких представителей”, - отметила Ионова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Европейской солидарности" призвали нардепа Яценко сложить мандат

Добавим

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы автоматически лишать депутатского мандата нардепов, которые входят в запрещенные партии. Правда, он касается только тех, кто входил в партию на момент вынесения судом решения о ее запрете. Поэтому, эта норма не распространяется на тех, кто успел покинуть политсилу до момента ее официального запрета.

Одна из авторов законопроекта Ирина Фриз отметила, что ко второму чтению в документ необходимо будет вносить правки, чтобы не дать переобувшимся “депутатам” остаться в Верховной Раде. 

Отметим, после полномасштабного вторжения россии в Украину ряд народных депутатов покинули фракцию пророссийской партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”, которая ныне запрещена в Украине. Эти депутаты продолжают работать в Раде, организовавшись в депутатские объединения “Восстановление Украины” и “Платформа за жизнь и мир”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предложили лишить мандатов Рабиновича и Васильковского

Кроме того, в Верховной Раде сейчас работают и нардепы, которые ранее входили в “Партию регионов”. Это и бывшие члены “ОПЗЖ”, такие как Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, а также нардепы, которые уже несколько раз успели сменить политическую силу, такие как ныне внефракционный Антон Яценко.

Напомним

Ранее Антону Яценко вменяли коллаборационизм из-за его исчезновения в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы