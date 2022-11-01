Украина должна очиститься от представителей Януковича и Медведчука во власти - Ионова

Детали

По ее словам, на фоне требования санкций против россиян от международных партнеров, Украине нужно и самой очиститься от представителей пророссийских сил во власти.

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“То, что такие личности – представители и Медведчука, и Януковича – есть и дальше в местных советах, желательно, чтобы мы этот вопрос закрыли. Если будет принят этот закон - они потеряют свои кресла. Мы считаем, что после полномасштабного вторжения любые представители власти, которые являются коллаборантами и предателями, и которые, к сожалению, имели свой так называемый вклад для начала этого полномасштабного вторжения – не должны представлять парламент Украины и на международных площадках. На фоне требования у наших международных партнеров санкций мы должны и сами очиститься от таких представителей”, - отметила Ионова.

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Добавим

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы автоматически лишать депутатского мандата нардепов, которые входят в запрещенные партии. Правда, он касается только тех, кто входил в партию на момент вынесения судом решения о ее запрете. Поэтому, эта норма не распространяется на тех, кто успел покинуть политсилу до момента ее официального запрета.

Одна из авторов законопроекта Ирина Фриз отметила, что ко второму чтению в документ необходимо будет вносить правки, чтобы не дать переобувшимся “депутатам” остаться в Верховной Раде.

Отметим, после полномасштабного вторжения россии в Украину ряд народных депутатов покинули фракцию пророссийской партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”, которая ныне запрещена в Украине. Эти депутаты продолжают работать в Раде, организовавшись в депутатские объединения “Восстановление Украины” и “Платформа за жизнь и мир”.

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Кроме того, в Верховной Раде сейчас работают и нардепы, которые ранее входили в “Партию регионов”. Это и бывшие члены “ОПЗЖ”, такие как Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, а также нардепы, которые уже несколько раз успели сменить политическую силу, такие как ныне внефракционный Антон Яценко.

Напомним

Ранее Антону Яценко вменяли коллаборационизм из-за его исчезновения в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.