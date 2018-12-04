Україна ініціює створення зони безпеки вздовж кордону з РФ

"Україна вимагає негайного створення п‘ятої групи, по кордону, яка обговорить повернення україно-російського кордону, створення зони безпеки вздовж кордону з безперешкодним доступом туди СММ ОБСЄ. Ми наполягаємо, щоб це питання було розглянуте і прийнято як відповідне рішення в рамках "нормандського формату", - зазначила Геращенко.



За її словами, українська сторона висловила рішучий протест проти відкритої збройної агресії РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які мають бути вільні, згідно з мінськими угодами, від важкої зброї і техніки.



При цьому вона додала, що українська сторона висловила рішучий протест недопуску СММ ОБСЄ до окупованого Новоазовська та інших окупованих Росією територій. Як зазначила Геращенко, російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові. "На агресорі і шапка горить", - прокоментувала ситуацію Геращенко.

Нагадаємо, США та союзники формулюють відповідь, гідні російської агресії на Азові.



25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.



У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.



24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.



У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.



ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків.



