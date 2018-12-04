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Украина инициирует создание зоны безопасности вдоль границы с РФ

Киев • УНН

 • 14058 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина во время переговоров в Минском формате заявила о необходимости немедленного создания пятой группы, которая обсудит возвращение украино-российской границы, создания зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда СММ ОБСЕ. Об этом сообщила участник трехсторонней контактной группы на переговорах в Минском формате Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина инициирует создание зоны безопасности вдоль границы с РФ

"Украина требует немедленного создания пятой группы, по границе, которая обсудит возвращение украино-российской границы, создания зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда СММ ОБСЕ. Мы настаиваем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принят как соответствующее решение в рамках "нормандского формата", - отметила Геращенко.

По ее словам, украинская сторона выразила решительный протест против открытой вооруженной агрессии РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минскими соглашениями, от тяжелого оружия и техники.

При этом она добавила, что украинская сторона выразила решительный протест недопуска СММ ОБСЕ в оккупированный Новоазовск и других оккупированных Россией территорий. Как отметила Геращенко, российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове. "На агрессоре и шапка горит", - прокомментировала ситуацию Геращенко.

Напомним, США и союзники определяют ответ, достойные российской агрессии на Азове.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.

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