Україна імпортувала оселедця майже на 3 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна з січня по листопад 2019 року імпортувала оселедця майже на 3 млн доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики України.
Так, за 11 місяців 2019 року Україна імпортувала оселедця на 2,8 млн доларів. Кількість імпортованої продукції склала 954 790,6 кг. З Білорусі було імпортовано оселедця на 2,5 млн доларів.
Додамо, за відповідний період Україна експортувала оселедця на 306 тисяч доларів США. Кількість експортованої продукції склала 83 122,6 кг.
Нагадаємо, за інформацією Держрибагентства, вилов українськими рибалками креветки у січні-листопаді 2019 року у півтора рази був більший, ніж оселедцю — 710 тонн проти 447 тонн відповідно.