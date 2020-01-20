Украина импортировала сельди почти на 3 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина с января по ноябрь 2019 года импортировала сельди почти на 3 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Так, за 11 месяцев 2019 Украина импортировала сельди на 2,8 млн долларов. Количество импортируемой продукции составила 954 790,6 кг. Из Беларуси было импортировано сельди на 2,5 млн долларов.
Добавим, за соответствующий период Украина экспортировала сельди на 306 тысяч долларов США. Количество экспортируемой продукции составила 83 122,6 кг.
Напомним, по информации Госрыбагентства, вылов украинскими рыбаками креветки в январе-ноябре 2019 года в полтора раза был больше, чем сельди — 710 тонн против 447 тонн соответственно.