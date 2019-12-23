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Український вилов креветки цього року у півтора рази більший, ніж оселедцю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вилов українськими рибалками креветки у січні-листопаді цього року у півтора рази більший, ніж оселедцю - 710 тонн проти 447 тонн відповідно. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Найбільше протягом січня-листопада виловлено таких водних біоресурсів:

  • рапана – 11 043 тонни;
  • бичок – 8 677 тонн;
  • карась сріблястий – 5 678 тонн;
  • тюлька, верховодка – 2 503 тонни;
  • лящ – 2 406 тонн;
  • плітка – 2 072 тонни;
  • шпрот – 1 320 тонн;
  • плоскирка – 1 135 тонн;
  • рослиноїдні види риб – 949 тонн;
  • креветка – 710 тонн;
  • хамса азовська – 597 тонн;
  • оселедець чорноморський – 447 тонн.

Загалом за 11 місяців 2019 року промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів становив понад 41,1 тис. тонн.

Нагадаємо, українські рибалки скоротили вилов в Азовському морі на 38%.

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