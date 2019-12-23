Українські рибалки скоротили вилов в Азовському морі на 38%

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У січні-листопаді цього року проти аналогічного періоду 2018 року вилов водних біоресурсів, у тому числі риби, в Азовському морі скоротився на 38% - до 10 007 тонн, у Чорному морі - збільшився на 67%, до 13 891 тонни. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.