Україна імпортувала чорної ікри на понад 700 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна з січня по листопад 2019 року імпортувала чорної ікри на понад 700 тисяч доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики України.
Так, за 11 місяців 2019 року Україна імпортувала чорної ікри на 708,7 тисяч доларів. Кількість імпортованої продукції склала 3435,3 кг. Із Китаю було імпортовано продукції на 458,2 тисяч доларів.
Додамо, що за відповідний період Україна експортувала чорної ікри на 332,5 тисяч доларів. Кількість продукції склала 313,5 кг.
Окрім того, за 11 місяців 2019 року Україна імпортувала готової або консервованої риби, ікри осетрових (чорна ікра) та ікри інших риб на 60 530,6 тисяч доларів США. Кількість імпортованої продукції становила 24 300 632,2 кг. З Європи було імпортовано консервованої риби та ікри на суму понад 24 млн доларів, з інших країн Азії - на понад 22 млн доларів.
Додамо, що за відповідний період Україна експортувала ікри та консервованої риби на 6 830,3 тисяч доларів. Кількість експортованої продукції склала 3 442 911,4 кг.
Нагадаємо, за період з січня по листопад 2019 року в Україні вироблено замороженої риби майже на 20% більше, ніж за цей самий період у минулому році.