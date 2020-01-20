Украина импортировала черной икры более чем 700 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина с января по ноябрь 2019 года импортировала черной икры более чем 700 тысч долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Так, за 11 месяцев 2019 года Украина импортировала черной икры на 708,7 тысяч долларов. Количество импортируемой продукции составило 3435,3 кг. Из Китая было импортировано продукции на 458,2 тысячи долларов.
Добавим, что за соответствующий период Украина экспортировала черной икры на 332,5 тысячи долларов. Количество продукции составила 313,5 кг.
Кроме того, за 11 месяцев 2019 года Украина импортировала готовой или консервированной рыбы, икры осетровых (черная икра) и икры других рыб на 60 530,6 тысяч долларов США. Количество импортируемой продукции составила 24 300 632,2 кг. Из Европы было импортировано консервированной рыбы и икры на сумму более 24 млн долларов, из других стран Азии - более чем 22 млн долларов.
Добавим, что за соответствующий период Украина экспортировала икры и консервированной рыбы на 6 830,3 тысяч долларов. Количество экспортируемой продукции составило 3442 911,4 кг.
Напомним, за период с января по ноябрь 2019 году в Украине произведено замороженной рыбы почти на 20% больше, чем за этот же период в прошлом году.